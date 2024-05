Suspeito de ajudar ex-esposa a matar filha há 17 anos vai a júri no Paraná O julgamento do suspeito de ajudar a ex-esposa a matar sua enteada, há 17 anos, em Campina Grande do Sul,...

Júri de suspeito de ajudar ex-esposa a matar filha há 17 anos é adiado no PR

O julgamento do suspeito de ajudar a ex-esposa a matar sua enteada, há 17 anos, em Campina Grande do Sul, foi adiado pela segunda vez. Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), o adiamento agora foi motivado pelo não comparecimento da defesa do réu ao Tribunal do Júri. Anteriormente, o julgamento foi adiado, no dia 15 de maio, após a defesa apresentar um atestado médico para justificar a ausência do réu.

