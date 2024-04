Tatuador brasileiro surpreende ao mudar legalmente seu nome para Diabão

Alto contraste

Tatuador brasileiro vencedor do Guinness muda legalmente o nome para Diabão Tatuador brasileiro vencedor do Guinness muda legalmente o nome para Diabão (Ric)

O tatuador brasileiro recorde no Guinness com o maior número de implantes em forma de 'chifres' na cabeça trocou o nome de registro, agora Michel Faro do Praddo passa a se chamar Diabão Faro do Prado.

