Tcheco analisa desempenho do Paraná Clube após derrota: "Faltou paciência" O Paraná Clube de Tcheco perdeu a primeira partida na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense no 2 a 1 para o Rio Branco-PR. E...

Ric|Do R7 20/05/2024 - 06h03 (Atualizado em 20/05/2024 - 06h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share