Tempestade se aproxima de Curitiba e região Sul do Brasil

Alto contraste

A+

A-

Curitiba está na rota de tempestade que avança pelo Sul do Brasil Curitiba está na rota de tempestade que avança pelo Sul do Brasil (Ric)

A cidade de Curitiba está na rota de uma tempestade que avança pela região Sul do Brasil. Na manhã desta quinta-feira (21) algumas regiões do Rio Grande do Sul já registraram fortes chuvas e ventos acima de 100 km/h. A previsão do Climatempo é que as chuvas atinjam os municípios paranaenses e catarinenses no período da noite.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Homem tem 90% do corpo queimado durante briga; vídeo registra gritos de mulher

• Londrina tem mais quatro mortes por dengue confirmadas em 2024; veja números

• Tempestades devem atingir cidades do Sudoeste do Paraná nesta quinta-feira (21)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.