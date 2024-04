Tempo nublado e chuvoso em Maringá: confira a previsão para esta semana

Alto contraste

Maringá deve ter nebulosidade e chuva esta semana; veja previsão

A semana começou em Maringá, no noroeste do Paraná, com tempo nublado, temperatura amena e previsão de chuva. Segundo o Simepar, essa condição deve continuar nos próximos dias.

