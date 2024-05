Tragédia: Criança de 2 anos morre após lesão cerebral causada por avós maternos

Ric |Do R7

Criança de 2 anos morre após sofrer lesão cerebral causada por avós maternos (Caroline de Souza Machado)

Uma criança de dois anos morreu após sofrer uma lesão cerebral que supostamente foi causada pelos avós maternos. O caso foi registrado em agosto de 2021 em Deeside, no norte do País de Gales. Nesta sexta-feira (17), os suspeitos foram ouvidos no tribunal.

