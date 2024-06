Tragédia: Criança de 4 anos é encontrada morta em piscina de salão de festas

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Criança de 4 anos é encontrada morta em piscina de salão de festas (Caroline de Souza Machado)

Uma criança de 4 anos que estava desaparecida desde segunda-feira (3), foi encontrada morta morta em uma piscina nesta quarta-feira (5), no Rio de Janeiro. De acordo com informações da polícia, a vítima identificada como Kaike Gabriel Lima da Silva não tinha marcas de agressões ou violência no corpo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Criança de 4 anos é encontrada morta em piscina de salão de festas

• RIC NOTÍCIAS OPINIÃO | 05/06/2024 | Jovem Pan News | #AOVIVO

• Thiago Dombroski pode voltar de Portugal e reforçar o Coritiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.