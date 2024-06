Tragédia em Curitiba: Mulher é morta com facada no pescoço; marido é suspeito Uma mulher de 31 anos foi morta com um golpe de faca no pescoço, na noite desta quinta-feira (6), no centro...

Ric|Do R7 07/06/2024 - 09h13 (Atualizado em 07/06/2024 - 09h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share