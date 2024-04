Alto contraste

Motorista agredido após acidente de trânsito em Maringá morre no hospital

Edson de Oliveira, de 55 anos, foi agredido após uma colisão no trânsito em Maringá, noroeste do Paraná, e foi parar na UTI. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu e morreu no hospital.

