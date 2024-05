Ric |Do R7

Tragédia em Ponta Grossa: Menino de cinco anos morre após mal súbito no quintal A morte súbita de um menino de apenas 5 anos de idade comoveu os moradores das cidades de Ponta Grossa e Castro, nos Campos Gerais...

Alto contraste

A+

A-

Menino de cinco anos morre após ter mal súbito enquanto brincava no quintal

A morte súbita de um menino de apenas 5 anos de idade comoveu os moradores das cidades de Ponta Grossa e Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O garoto teve um mal súbito enquanto brincava com amigos no quintal de casa e morreu logo em seguida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Menino de cinco anos morre após ter mal súbito enquanto brincava no quintal

• Corpos de bebê e de adolescente são furtados de cemitério

• RIC NOTÍCIAS OPINIÃO | 20/05/2024 | Jovem Pan News | #AOVIVO



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.