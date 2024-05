Ric |Do R7

Tragédia em Santa Cruz das Palmeiras: Jovem é morta com tiro na cabeça Uma jovem de 24 anos foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa na última terça-feira (28), em Santa Cruz das Palmeiras, no interior...

Jovem é morta dentro de casa com tiro na cabeça; filha e ex-marido ficam feridos

Uma jovem de 24 anos foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa na última terça-feira (28), em Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo. A filha de 4 anos da vítima e o ex-marido foram baleados. A suspeita é que o atual namorado da mulher seja o autor do crime. Segundo a polícia, o homem tirou a própria vida na residência onde aconteceu o crime.

