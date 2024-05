Ric |Do R7

Tragédia em São José dos Pinhais: Família lamenta morte de bebê de 9 meses em capotamento A família do pequeno Victor Benício da Silva Lopes, o bebê de 9 meses que morreu em um capotamento em São...

Família lamenta morte de bebê de 9 meses em capotamento no PR: “Tão cedo”

A família do pequeno Victor Benício da Silva Lopes, o bebê de 9 meses que morreu em um capotamento em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, usou as redes sociais para homenagear a criança. O acidente grave foi registrado na tarde desta terça-feira (21). Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo “voa” e então cai no quintal de uma casa (assista abaixo). Além de Victor Benício, um homem, uma mulher e outras duas crianças ficaram feridas.

