Tragédia: Influenciadora de conteúdo adulto falece aos 30 anos após procedimento estético

Influenciadora de conteúdo adulto morre aos 30 anos após passar por lipoaspiração Influenciadora de conteúdo adulto morre aos 30 anos após passar por lipoaspiração (Ric)

Uma influenciadora de 30 anos morreu, na terça-feira (19), após passar por um procedimento de lipoaspiração, no México. Elena Larrea, que tinha uma conta no OnlyFans, teve uma trombose pulmonar – causada por coágulos de sangue originários das pernas ou de outras partes do corpo. As informações são do site The Sun.

