Tragédia: Jovem morre após ser atacada por cachorro de estimação no dia do seu aniversário Uma jovem de 23 anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça Bully XL. O caso foi registrado na terça-feira (4), no lado...

Ric|Do R7 05/06/2024 - 13h53 (Atualizado em 05/06/2024 - 13h53 ) twitter

