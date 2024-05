Ric |Do R7

Tragédia na BR-277: Motorista morre em acidente fatal em Laranjeiras do Sul

Motorista morre ao bater de frente com caminhão em Laranjeiras do Sul

Dangler Gavlik, de 30 anos, era o motorista do carro que se envolveu em um acidente e bateu de frente com um caminhão, na BR-277, em Laranjeiras do Sul, na madrugada desta sexta-feira (24).

