Ric |Do R7

Tragédia na Índia: Incêndio em maternidade deixa 7 bebês mortos e 5 feridos Um incêndio em uma maternidade em Vivek Vihar, na Índia, deixou sete bebês mortos e ao menos cinco feridos, no sábado (25). De acordo...

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em maternidade deixa 7 bebês mortos e outros 5 feridos (Caroline de Souza Machado)

Um incêndio em uma maternidade em Vivek Vihar, na Índia, deixou sete bebês mortos e ao menos cinco feridos, no sábado (25). De acordo com as autoridades locais, 12 recém-nascidos foram resgatados e cinco deles estão internados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mãe de adolescente que morreu em acidente na Linha Verde tem alta do hospital

• Curitiba Country Festival: festa bate recorde de público nos dois dias; ASSISTA

• Incêndio em maternidade deixa 7 bebês mortos e outros 5 feridos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.