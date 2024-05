Tragédia na PR-090: Homem morre em acidente fatal com caminhão Um homem de 33 anos morreu após seu carro bater de frente com um caminhão na PR-090, em Alvorada do Sul, no norte do Paraná. Tauan...

Homem morre após bater de frente com caminhão na PR-090, em Alvorada do Sul

Um homem de 33 anos morreu após seu carro bater de frente com um caminhão na PR-090, em Alvorada do Sul, no norte do Paraná. Tauan Depieri, vítima do acidente, era bastante conhecido na região pelo seu amor pelas corridas de rua.

