Tragédia no futebol: jogador de 20 anos morre em acidente entre carro e moto

Alto contraste

A+

A-

Jogador de futebol morre aos 20 anos após se envolver em acidente entre carro e moto Jogador de futebol morre aos 20 anos após se envolver em acidente entre carro e moto (Ric)

Um jogador de futebol morreu aos 20 anos, no último domingo (17), após se envolver em acidente na MGC-42, no quilômetro 35, na serra de Carangola (MG). Deivid Farias Costa, integrante do Alvorada F.C, equipe amadora da região, perdeu a vida enquanto se deslocava para a abertura do campeonato rural da cidade. As informações são do Metrópoles.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Carreta e carro são engolidos por buraco que se abriu em rua por causa da força da enxurrada

• Força da enxurrada arranca quase todo o asfalto de rua da ZN

• Muro de casa cai e deixa muitos prejuízos devido a invasão de água

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.