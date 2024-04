Tragédia no Paraná: Acidente com ônibus de religiosos deixa três mortos e 16 feridos

Um grave acidente com um ônibus de turismo deixou três mortos e 16 feridos na PR-317, em Nossa Senhora das Graças, no norte do Paraná. O veículo seguia na noite deste domingo (31) de Maringá com destino a Regente Feijó e transportava religiosas que participaram de uma convenção no estado paranaense.

