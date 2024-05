Tragédia no Rio de Janeiro: Policiais morrem em acidente durante perseguição A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) identificou os dois policiais que morreram em um acidente, durante uma perseguição no...

Saiba quem eram os policiais que morreram em acidente durante perseguição

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) identificou os dois policiais que morreram em um acidente, durante uma perseguição no Rio de Janeiro. A viatura com os agentes bateu em um veículo Chevrolet Ônix, que era perseguido, na região do Jardim Botânico. Com a força do impacto, os dois militares morreram. Os ocupantes do Ônix, dois indivíduos, também não resistiram.

