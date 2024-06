Ric |Do R7

Tragédia no zoológico: filhote de leão é sacrificado nos EUA Lomelok, um filhote de leão de apenas um ano e cinco meses, morreu por eutanásia no Lincoln Park Zoo, em Chicago, nos EUA. O motivo...

Lomelok, um filhote de leão de apenas um ano e cinco meses, morreu por eutanásia no Lincoln Park Zoo, em Chicago, nos EUA. O motivo do sacrifício foi uma malformação. O pequeno animal nasceu com uma deformidade na parte inferior da coluna que afetava sua mobilidade.

