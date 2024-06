Alto contraste

A+

A-

Três pessoas são presas por descartar cerca de 700 toneladas de lixo no Paraná

Três pessoas foram presas por crimes ambientais de desmatamento, descarte ilegal de resíduos sólidos e associação criminosa, nesta quarta-feira (05), em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com isso, de acordo com o delegado da Polícia Civil do Paraná Guilherme Dias estima-se que cerca de 700 toneladas de lixo tenham sido descartados no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Três pessoas são presas por descartar cerca de 700 toneladas de lixo no Paraná

• Mulher é assassinada a facadas e suspeito é preso na Grande Curitiba

• Menino de 6 anos é atropelado por carro no bairro São Cristóvão, em Cascavel, e fica em estado grave



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.