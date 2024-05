Urgente: Crianças desaparecidas são encontradas em Querência do Norte As duas crianças que desapareceram na tarde desta terça-feira (28), em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, foram encontradas...

Crianças desaparecidas em Querência do Norte são encontradas em tanque de pesca

As duas crianças que desapareceram na tarde desta terça-feira (28), em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, foram encontradas na manhã desta quarta (29). Um grande efetivo da Polícia Militar do Paraná (PMPR), incluindo viaturas de cidades vizinhas, se mobilizou em busca do casal de primos, de 3 e 6 anos.

