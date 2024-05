Vacinação contra poliomielite no Paraná: campanha de imunização tem início A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite do Ministério da Saúde tem início na próxima segunda-feira (27). A princípio...

Alto contraste

A+

A-

Vacinação contra poliomielite no Paraná começa na segunda (27)

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite do Ministério da Saúde tem início na próxima segunda-feira (27). A princípio, a campanha vai até o dia 14 de junho, com o Dia D de mobilização estadual do Paraná no dia 8.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Quem era o pai de delegado da Polícia Civil assassinado a facadas dentro de casa

• Vacinação contra poliomielite no Paraná começa na segunda (27)

• Emergências de Saúde Pública tem ações ampliadas para atuação rápida



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.