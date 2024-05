Vazio sanitário da soja: novas regras no Paraná O vazio sanitário da soja não tem mais uma data única para todas as regiões do Paraná, agora, o ministério da agricultura definiu...

Mudanças vazio sanitário no Paraná

O vazio sanitário da soja não tem mais uma data única para todas as regiões do Paraná, agora, o ministério da agricultura definiu um escalonamento de acordo com cada região do estado, por isso, os produtores precisam seguir com atenção as novas datas.

