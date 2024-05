Vetos de Lula e Bolsonaro: Congresso Nacional discute temas polêmicos

Alto contraste

Na próxima terça-feira (28), o Congresso Nacional se reúne em sessão conjunta para analisar vetos de Lula e de Bolsonaro. Assim, há 17 itens na pauta para discussão. Fica o destaque principal para o veto parcial de Lula à proposta que impede a saída de presos de penitenciárias. O debate em torno do veto se dá no trecho que impede totalmente a saída para visitar famílias ou participar de atividades de convívio social. Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br Leia mais em RIC.com.br



