Vídeo de buraco "por marketing" choca moradores e viraliza

Vídeo de “buraco por marketing” viraliza e prefeito de Curitiba se posiciona

O vídeo de um buraco feito pela Prefeitura de Curitiba na rua Saldanha Marinho, no bairro Campina do Siqueira, viralizou no último domingo (19). O morador flagrou o momento em que a prefeitura vai até o local, faz um buraco na rua para anunciar uma obra, tira fotos e logo depois fecha o buraco e vai embora. Veja o vídeo abaixo.

