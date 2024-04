Voluntários em eleição terão benefício inédito no Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em 1ª e 2ª votação a proposta que dá direito a meia-entrada aos voluntários em eleições no Estado. Assim, para ter direito a pessoa precisa ter atuado na última eleição, ou na próxima, e em todos os turnos para o qual foi nomeada. Agora, a proposta vai para análise do governador Ratinho Jr que decidirá sobre sanção ou veto.

