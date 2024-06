We Run: Recorde de inscritos e competidores em Cascavel We Run bate recorde de inscritos e leva mais de 800 competidores para as ruas de Cascavel. Confira todos os detalhes na reportagem...

Ric|Do R7 03/06/2024 - 12h52 (Atualizado em 03/06/2024 - 12h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share