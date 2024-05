Rio de Janeiro |Do R7

Cartaz pede informações sobre advogada que segue sumida após família pagar resgate milionário Amigo da família e mais três pessoas foram presos por suspeita de envolvimento no sequestro de Anic Herdy

Disque Denúncia divulga cartaz para ter informações sobre o paradeiro de advogada desaparecida (Divulgação Polícia Civil /Divulgação / Polícia Civil)

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta terça-feira (22), para pedir informações que possam ajudar a localizar Anic Herdy. A advogada foi vista pela última vez em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, há quase três meses. A família chegou a pagar um resgate de $ 4,6 milhões para os supostos sequestradores, mas a vítima ainda não foi localizada.

De acordo com as investigações da polícia, um amigo da família é o principal suspeito de ser o mentor sequestro da advogada. Lourival Côrrea é acusado de ter executado o plano com a ajuda de dois filhos e uma namorada. Os quatro foram presos por extorsão mediante a sequestro após serem denunciados pelo Ministério Público Estadual.

Na terça-feira (21), policiais fizeram buscas por Anic em Itaipava, também na região serrana do Rio de Janeiro. A polícia e o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) suspeitam que Anic tenha sido assassinada.

Até o momento, o programa do Disque Denúncia só registrou duas ligações sobre o caso.

Quem tiver informações que possam ajudar os investigadores deve entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Whatsapp Desaparecidos - (21) 98849-6254.

