Central nuclear em Angra dos Reis passará por simulação de emergência

População vai participar de simulação Eletronuclear - Arquivo

A central nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, passará por um exercício simulado de emergência entre 15 e 18 de agosto. O plano é voltado à proteção da população, do meio ambiente, das usinas nucleares e dos trabalhadores e tem a intenção de avaliar se as respostas serão eficientes, em caso de necessidade, e identificar questões que precisam ser melhoradas. A ideia também é que a população saiba como agir em caso de emergência e, por isso, as ações envolvem participação social.

"Trata-se de uma operação complexa, que envolve várias entidades civis e militares. O simulado prevê a mobilização de uma rede de cerca de 60 instituições, com centenas de profissionais, nos três níveis de governo: municipal, estadual e federal", detalha a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). A coordenação fica a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e há previsão de acompanhamento do ministro da pasta, general Marcos Antonio Amaro dos Santos.

As atividades práticas de simulação preveem ativação do sistema de alerta e alarme por sirenes, remoção de radioacidentado por aeronave, distribuição de kits de iodeto de potássio, retirada de parcela da população, além de coleta de amostras de solo, ar, água e vegetação. "O cenário é composto por eventos que possibilitem atingir as diversas classificações de emergência e níveis de segurança física nuclear", diz a instituição.

Para a simulação, dois hospitais de campanha foram montados pela Marinha e pelo Exército. Além de servirem para o plano, as unidades de saúde poderão ser usadas pela população da Costa Verde. Há serviços de dermatologia, pediatria, clínica geral, ginecologia e odontologia. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada.