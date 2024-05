Disque Denúncia pede informações sobre assassinos de personal trainer no Rio Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, teria tentado defender a namorada durante um assalto no Flamengo

O personal trainer foi atingido por disparos no tórax (Divulgação/Disque Denúncia)

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para pedir informações sobre os suspeitos de assinar um personal trainer no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã do último domingo (5), por volta das 6h. Segundo as investigações, a vítima estava com a namorada e amigos quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto.

Testemunhas afirmaram que um dos criminosos se aproximou da companheira do educador físico e exigiu que ela entregasse o celular. Após responder que não estaria com o aparelho, o bandido teria se irritado. Foi então que Luis Felipe tentou intervir e foi baleado.

Ele foi atingido por dois disparos na região do tórax, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela DHC (Divisão de Homicídios da Capital).

Informações sobre o paradeiro e a identificação dos suspeitos podem ser enviadas, de forma anônima, pelos telefones (21) 2253-1177, 0300-253-1177, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

Família só foi avisada sobre morte quase 12 horas depois

Luis Felipe chegou a ser internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul da capital. Os familiares afirmam que, na noite de domingo (5), os médicos disseram que o jovem estava vivo e em estado grave.

Amigos e parentes chegaram a fazer uma campanha de doação de sangue, porém, na manhã desta segunda-feira (6), foram informados que a vítima havia falecido na noite anterior. O corpo já estava no IML (Instituto Médico-Legal).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o educador físico chegou na unidade em estado gravíssimo, foi atendido e levado ao centro cirúrgico. O corpo teria sido transferido para o IML após a expedição do guia de remoção pela autoridade policial.

A direção do hospital lamentou o ocorrido e afirmou estar à disposição da família para esclarecimentos.

À imprensa, a mãe do personal trainer fez um desabafo sobre a demora na notificação do hospital e pediu justiça.

