Entenda como foi o capotamento que matou PMs no Rio

Militares perseguem suspeitos por 27km (Reprodução Record)

Os dois carros que capotaram no Jardim Botânico, nesta quarta-feira (22), percorreram 27 km antes do acidente. Quatro pessoas morreram no local. O capotamento foi depois de uma perseguição policial na Linha Vermelha. Segundo investigações, na altura do km 19,5 da via expressa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, havia uma ação de patrulhamento.

Um carro vermelho com dois ocupantes passou pela blitz, e o motorista não obedeceu a uma ordem de parada dos policiais militares do Bpve (Batalhão de Policiais Militares de Vias Expressas). Os PMs, seguiram, então, os suspeitos até o viaduto Saint Hilare, no Túnel Rebouças, na descida do Jardim Botânico, onde houve o acidente.

Dentro do carro, estavam Hugo Vinicius Damasceno, de 29 anos, e Diego Ferreira, de 27 anos. Os dois são de Minas Gerais. A investigação da polícia apura se o veículo era clonado.

Já na viatura estavam os soldados Bruno Paulo da Silva e Bruno William Batista de Souza Ribeiro. Eles deixam esposa e filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

