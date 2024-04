Feita na Inglaterra e inspirada no Mundial de 1981, estátua de Zico é inaugurada em museu de cera no RJ Lançamento da escultura terá a presença do ídolo do Flamengo, na manhã desta terça-feira (19), dentro do AquaRio

Estátua será inspirada no título do Mundial de 1981 Estátua será inspirada no título do Mundial de 1981 (Tânia Rego/Agência Brasil)

Ídolo do Flamengo, o ex-jogador Zico inaugura a estátua em sua homenagem no museu de cera do Rio de Janeiro, dentro do AquaRio, na zona portuária, na manhã desta terça-feira (19).

Feita em um ateliê em Londres, na Inglaterra, e inspirada na conquista do Mundial de 1981, a escultura, que pesa cerca de 40 kg, levou um ano e meio para ficar pronta.

De acordo com os responsáveis pela homenagem, Zico participou de sessões com mais de 250 fotos e tirou 300 medidas para o desenvolvimento no projeto.

Além disso, a pose escolhida para eternizar o ex-jogador foi o momento de concentração antes de uma cobrança de falta.

Para completar, o uniforme usado foi uma réplica daquele utilizado pelo Flamengo em 1981, ano da conquista dos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes.

A estátua de Zico vai se juntar a outras 35 peças e ficar entre outras personalidades, como o jogador Lionel Messi, o físico Albert Einstein e a rainha Elizabeth 2ª.

Serviço

Dreamland - Museu de Cera

Local: Aquário Marinho do Rio

Horário de funcionamento: Das 9h às 17h (com entrada no Museu de Cera até às 16h)

Informações e ingressos: www.aquariomarinhodorio.com.br