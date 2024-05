Homem mata cachorro a facadas por ciúme e deixa corpo na porta da casa ex-mulher, no Rio Segundo as investigações, o crime aconteceu após a tutora do animal fugir de casa por causa das agressões do ex-companheiro

Suspeito foi preso em Magé (Reprodução/ Polícia Civil)

Um homem foi preso após matar o cãozinho de estimação da ex-mulher a facadas, no Rio de Janeiro, e deixar o corpo do animal na porta da casa da ex-sogra. O suspeito foi localizado pelos policiais da 65ª DP (Magé), na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (28).

Segundo a polícia, a tutora do cachorro havia fugido de casa por causa das agressões que sofria do ex-companheiro. Em uma ação rápida, a mulher não conseguiu levar o cãozinho “Pretinho” com ela. No entanto, a vítima telefonou para o ex-companheiro e pediu que ele devolvesse o animal.

De acordo com as investigações, o suspeito cometeu o crime motivado por ciúmes. Ele ainda descumpriu as medidas protetivas e mandou mensagens para a vítima.

O agressor foi preso preventivamente (sem prazo) por ameaça, maus-tratos a animais, coação no curso do processo e descumprimento de medida protetiva.