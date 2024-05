Rio de Janeiro |Do R7

Jovem, de 19 anos, é encontrada morta no Rio; suspeito é preso por feminicídio A vítima foi identificada como Maria Eduarda Carvalho dos Santos, de acordo com a polícia

Uma jovem, de 19 anos, foi encontrada morta em uma casa no Santo Cristo, na região central do Rio de Janeiro, na sexta-feira (24). Um suspeito foi encontrado no local e preso por feminicídio.

A vítima foi identificada como Maria Eduarda Carvalho dos Santos, de acordo com a polícia. O corpo dela foi levado ao IML (Instituto Médico-Legal), onde deve passar por perícia.

A Polícia Militar disse que uma equipe do 5º BPM esteve no local do crime e conduziu o suspeito para a Divisão de Homicídios da Capital. Em nota, a Polícia Civil disse que o autor da morte foi autuado em flagrante por feminicídio.