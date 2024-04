Justiça do Rio absolve policiais acusados de morte de jovem no morro da Providência Caso aconteceu em 2015. Um vídeo feito por uma moradora mostrou que os PMs alteraram a cena do crime

Rio de Janeiro|Do R7 25/04/2024 - 18h35 (Atualizado em 25/04/2024 - 18h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share