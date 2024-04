Mais de 6 mil agentes das polícias Civil e Militar, GM e Bombeiros vão atuar em show de Madonna São esperadas 1,5 milhão de pessoas no evento, que acontece na praia de Copacabana no dia 4 de maio

Montagem do palco para o show da cantora Madonna já começou (FELIX AVERBUG/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/ 22.04.2024)

Mais de 6500 agentes, entre policiais civis e militares, bombeiros e guardas municipais, vão trabalhar em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, durante o show da Madonna, no dia 4 de maio.

A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (25), na coletiva de imprensa do governo do estado com a prefeitura. Cerca de 1,5 milhão de pessoas devem comparecer ao evento.

Polícia Militar

Ao todo, 3200 policiais vão atuar no patrulhamento ostensivo do bairro. O policiamento também será reforçado em pontos estratégicos, como o Aterro do Flamengo, terminal Gentileza, Terreirão e Central do Brasil.

Serão montados 18 pontos de bloqueio e de revista com reconhecimento facial, além de revistas com detectores de metais nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

A corporação vai disponibilizar 64 viaturas, dois drones de reconhecimento facial, dois drones de apoio do GSI (Gabinete de Segurança Institucional do estado) e 65 torres de observação.

Polícia Civil

Cerca de 1500 agentes serão mobilizados. O efetivo vai ser reforçado nas delegacias da zona sul e do centro, além das seguintes delegacias especializadas:

- Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo)

- DAIRJ (Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro)

- DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente)

- Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher)

- Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância).

SEOP e Guarda Municipal

Segundo a prefeitura, 1130 agentes da Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) e da Guarda Municipal do Rio vão atuar no entorno do show com o apoio de 71 viaturas, 32 motocicletas e cinco quadriciclos.

Corpo de Bombeiros

A corporação vai disponibilizar 800 militares, incluindo guarda-vidas em postos de observação. Embarcações, viaturas de salvamento, ambulâncias, caminhões-tanque e dois drones darão apoio.