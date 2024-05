Mulher acusada de levar tio morto ao banco deixa a cadeia no Rio de Janeiro Érika de Souza Nunes teve a prisão revogada e vai responder em liberdade pelos crimes de vilipêndio ao cadáver e estelionato

Érika foi abraçada por familiares ao deixar prisão (RECORD)

A mulher acusada de levar o tio morto a uma agência bancária, no Rio de Janeiro, deixou a cadeia no Complexo de Bangu, na zona oeste da cidade, nesta quinta-feira (2).

Érika de Souza Nunes teve a prisão preventiva revogada após ser denunciada à Justiça. Ela vai responder em liberdade pelos crimes de vilipêndio ao cadáver e estelionato.

Segundo as investigações, Érika levou Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já morto, para uma agência bancária de Bangu, na mesma região, no último dia (16), para sacar um empréstimo no valor de R$ 17 mil.

Além das duas acusações, ela também passou a ser investigada por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) — no entanto, essa investigação continua em andamento.

