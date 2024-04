Mulher morre ao ser atingida por bala perdida durante perseguição em São Gonçalo (RJ) De acordo com a PM, agentes trocaram tiros com suspeitos após terem sido atacados numa tentativa de abordagem a uma moto

Alto contraste

A+

A-

Mulher morreu vítima de bala perdida (Reprodução/ Rede social)

Uma mulher morreu ao ser atingida na cabeça por uma bala perdida durante uma perseguição em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na sexta-feira (19).

Rosimely Ximenes de Mesquita Martins, de 55 anos, chegou a ser levada com vida pelo filho ao Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma região.

A paciente deu entrada na unidade em estado gravíssimo. Apesar de ter recebido os primeiros atendimentos, ela não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, PMs do Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão) e suspeitos trocaram tiros no bairro do Jockey.

Publicidade

Segundo os agentes, eles foram atacados quando tentavam abordar uma dupla em uma moto. Após o confronto, o policiais militares souberam que havia uma vítima baleada no hospital.

A corporação abriu um procedimento para apurar o caso em paralelo às investigações da DHNSG (Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo).

As câmeras corporais utilizadas pelos policiais foram recolhidas, e as imagens estão sendo analisadas.