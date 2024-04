Escritora atacada por pit bulls defende proibição da venda e esterilização da raça no Brasil

Alto contraste

A+

A-

Escritora Roseana Murray recebeu alta hospitalar Escritora Roseana Murray recebeu alta hospitalar (RECORD)

Após quase duas semanas de internação, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, atacada por três pit bulls, no Rio de Janeiro, recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira (18), e pediu uma nova abordagem para a criação dessa raça de cães no Brasil.

Roseana, que sofreu graves ferimentos decorrentes das mordidas dos cachorros e precisou ter o braço direito amputado na cirurgia de emergência, defendeu a esterilização e a proibição da venda de pit bulls no país.

No último dia 5, a autora foi surpreendida pelos cães que eram criados por vizinhos, quando caminhava na rua, em Saquarema, na região dos lagos.

“Queria que mudasse tudo no Brasil. Que os pit bulls fossem esterilizados, porque ninguém obedece lei nenhuma no Brasil. Não só os pit bulls deles, mas muitos ficam soltos por aí. Esse hospital já recebeu várias crianças, inclusive, uma morreu atacada por pit bull. Não é um cachorro que se pode ter onde não se obedecem leis”, disse em entrevista à RECORD, se referindo à lei que obriga a circulação de animais ferozes com focinheira.

Publicidade

Roseana relembrou que, no dia do ataque, os animais estavam soltos pela rua. Apesar de citar a “irresponsabilidade” dos tutores, ela disse não ser a favor da prisão deles. Os suspeitos chegaram a ser detidos, mas respondem em liberdade pelos crimes de maus-tratos e omissão de cautela, além de lesão corporal grave.

“Não queria que o meu vizinho ficasse preso. Foi uma grande irresponsabilidade dele, mas não vai adiantar a prisão. Tem que haver algum outro tipo de abordagem”, comentou Roseana.

Publicidade

Autora de mais de 100 obras, Roseana Murray voltou para casa no Dia Nacional do Livro Infantojuvenil, seguimento no qual a escritora é referência. Ela teve uma recuperação considerada rápida pela equipe do Hospital Estadual Alberto Torres, onde recebeu todos cuidados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5