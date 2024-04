Mulher que levou idoso morto para sacar empréstimo é transferida para presídio no Rio Érica de Souza aguarda a audiência de custódia após ter sido presa. Segundo a defesa, ela levou o tio vivo para a agência bancária

Mulher levou idoso morto para sacar empréstimo

A mulher presa por levar um idoso morto para sacar um empréstimo foi transferida para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17). Érica de Souza Nunes aguarda a audiência de custódia, segundo informações da Seap (Secretaria de Administração Penitenciária).

Érica esteve em uma agência bancária, em Bangu, na zona oeste, na tarde de quarta (16), como acompanhante do tio, para fazer a retirada de R$ 17 mil. Segundo a polícia, ela relatou que o empréstimo havia sido realizado no dia 25 de março e atendido a um pedido dele para resgatar o dinheiro.

Em um vídeo que flagrou a movimentação no banco, é possível ver o momento em que Érica falou com o idoso, mas ele não reagiu e sequer manteve a cabeça firme na cadeira de rodas. Ela chegou a segurar a mão dele para supostamente ajudá-lo no momento da assinatura de documentos.

Desconfiados do estado de saúde do homem, os funcionários do banco chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel). Os socorristas atestaram a morte de Paulo Roberto, de 68 anos. Inclusive, apontaram que o óbito teria ocorrido havia duas horas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) e passou por perícia. A polícia investiga o momento e a causa do óbito. Além disso, os investigadores apuram se a mulher teve algum envolvimento na morte.

O que se sabe é que Paulo Roberto ficou internado em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na zona oeste do Rio, devido a uma pneumonia, até o último dia 15.

Para a polícia, a mulher sabia que o idoso estava morto dentro da agência. Érica foi presa pelos crimes de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver — que não possui fiança.

A defesa de Érica disse que a cliente levou o idoso vivo à agência bancária. Além disso, declarou que a sobrinha, também cuidadora do tio, é inocente.

