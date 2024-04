Nove suspeitos são presos em ação contra quadrilha que usava motoristas para desviar cargas

Rio de Janeiro |Do R7, com Record Rio

Dois suspeitos foram presos em flagrante na operação Dois suspeitos foram presos em flagrante na operação (Record Rio)

Ao menos nove suspeitos — dois em flagrante por porte de drogas — foram presos durante uma operação da Polícia Civil, nesta quarta-feira (27), contra o desvio de cargas de transportadoras no Rio de Janeiro. O esquema pode ter provocado um prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão às empresas.

De acordo com as investigações, a quadrilha enviava cadastros para contratações de motoristas parceiros com informações falsas para transportadoras. Após a aprovação do candidato, os criminosos mandavam o condutor levar os produtos, que estavam sob a responsabilidades, até o local indicado pelo grupo.

Depois, os motoristas envolvidos no esquema diziam às empresas terem sido roubados e apresentavam boletins de ocorrência falsos. Em outros casos, chegavam a confirmar a entrega ao destinatário e deixavam de atender às ligações quando as empresas insistiam em saber o motivo de a mercadoria não ter sido recebida pelo cliente.

Segundo as investigações, os motoristas eram recompensados com valores entre R$ 500 e R$ 1 mil para desviar a carga. Em geral, a organização criminosa preferia produtos alimentícios ou de baixo custo — que não eram rastreados.

Ainda de acordo com a polícia, a carga era vendida em pequenos comércios e feiras, como as realizadas em Acari, Honório Gurgel, São Cristóvão e Jardim América.

Os agentes iniciaram a investigação em janeiro deste ano, após o alerta de uma transportadora. A empresa passou por auditoria e descobriu ter sido alvo dos criminosos.

Outros cinco integrantes já haviam sido presos, segundo a polícia. Eles respondem pelos crimes de estelionato, receptação, associação criminosa e falsidade ideológica.

As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos, além das pessoas que adquiriram essas mercadorias.

