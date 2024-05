Rio de Janeiro |Do R7

Padre é denunciado novamente pelo MP por crime sexual no RJ Alexandre Paciolli, que já responde por abusos contra uma mulher, foi acusado de importunação sexual contra outra vítima

Alexandre Paciolli foi denunciado novamente por crime sexual (RECORD)

O padre Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira foi denunciado à Justiça novamente por crime sexual, no Rio de Janeiro, neste sábado (25). Esta é a segunda acusação do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra ele.

Na denúncia mais recente, Alexandre Paciolli é acusado de importunação sexual contra uma mulher, em Itaperuna, no interior do estado, em 2021. De acordo com o MP, o padre se aproveitou da condição de líder religioso para abusar de pessoas fragilizadas emocionalmente e satisfazer o próprio desejo sexual.

As investigações revelaram que ele, sabendo que a vítima estava fragilizada, fez uma visita à residência dela com o pretexto de oferecer ajuda. Na ocasião, o padre acariciou partes do corpo da mulher. Inicialmente, a vítima não conseguiu esboçar reação, mas, depois, se desvencilhou.

Pouco depois, relatou a denúncia, “não satisfeito com todo o constrangimento e situação abusiva que já tinha submetido a vítima, o denunciado, mais uma vez, encostou a cabeça na cabeça da vítima e começou a acariciá-la no rosto, inclusive na boca e no pescoço, descendo a mão e alcançando o meio do seio da vítima”.

Prisão

Em abril deste ano, o padre foi preso pela acusação de abuso sexual cotra uma mulher em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Ele foi detido em Fortaleza, no Ceará, quando visitava o pai. Neste processo, ele responde pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual.

Segundo a Promotoria, Alexandre é investigado em outros possíveis crimes dessa natureza praticados contra outras vítimas.

