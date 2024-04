PF faz operação em Duque de Caxias (RJ) por fraude na compra de equipamentos durante a pandemia

Alto contraste

Operação "Janus" desarticula grupo criminoso por fraude em licitações na compra de equipamento para covid-19

A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União, deflagrou nesta quarta-feira (20), a operação “Janus”, com objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar licitações emergenciais relacionadas a compra de equipamentos de combate à Covid-19.

Segundo a PF, o prejuízo chega a R$ 5 milhões.

De acordo com as investigações, até o momento 4 veículos de luxo, relógios e US$ 6 mil foram apreendidos em uma casa de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

Dez mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em residências, empresas e escritórios ligado à organização criminosa no Rio de Janeiro, Duque de Caxias e em Bom Jardim.

As investigações iniciou em 2020, através do superfaturamento de contratações junto à Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por meio de empresas de fachadas. Além dos crimes de licitações, os investigados vão responder por associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.