Polícia Civil indicia suspeitos de participação na morte do advogado Rodrigo Crespo De acordo com as investigações, os três homens monitoraram os passos da vítima antes da execução

Advogado foi morto em frente à sede da OAB (Reprodução/LinkedIn)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou, nesta quarta-feira (24), três suspeitos de envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo.

Segundo as investigações, Cezar Daniel Mondego de Souza, Eduardo Sobreira Moraes e o policial militar Leandro Machado da Silva participaram do monitoramento da vítima. Eles estão presos desde março deste ano.

O PM seria responsável por fornecer um dos veículos do crime. Antes e depois da execução, ele teria se encontrado com os outros dois homens.

O R7 não localizou as defesas dos citados. O espaço está aberto para manifestação.

Relembre o caso

Rodrigo Crespo, de 42 anos, foi assassinado na porta da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil), no dia 26 de fevereiro. De acordo com a polícia, ele havia acabado de sair do escritório onde trabalhava para fazer um lanche com o sobrinho.

Imagens de câmeras de vigilância registraram o momento em que o assassino, encapuzado, desembarca de um carro já atirando.

À época, os investigadores afirmaram que o advogado foi atingido por cerca de 12 tiros numa ação que durou 14 segundos.

Operação contra suspeitos

No dia 9 de abril, a polícia realizou uma operação contra os suspeitos de envolvimento na execução do advogado.

Na ação, os agentes estiveram em 21 endereços de investigados, entre eles estava um contraventor suspeito de chefiar a exploração de jogos ilegais e o comércio ilegal de cigarros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.