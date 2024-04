Polícia prende chefe da milícia envolvido em tiroteio que matou estudante da UFRRJ

Rio de Janeiro |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Dois fuzis foram apreendidos com os suspeitos (Divulgação/ Polícia Civi)

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (29), o homem apontado como o líder da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense, envolvido no tiroteio que matou um estudante da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), no início de abril.

O criminoso, conhecido como “Chica”, chegou a tentar fugir e pular muros de casas vizinhas, mas acabou cercado por agentes da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).

De acordo com as investigações, o miliciano estava sendo monitorado nos últimos dias. Ele foi capturado junto de um comparsa, também suspeito de participação na troca de tiros entre grupos rivais que vitimou o jovem Bernardo Paraíso, de 24 anos.

Mais três criminosos já haviam sido presos por participação no confronto. Outros identificados ainda são procurados.

Publicidade

Segundo a polícia, “Chica” teria se unido a traficantes de uma facção criminosa e formado uma narcomilícia na região. Ele passou a liderar o grupo após a morte do miliciano “Tubarão”, morto durante uma ação da Polícia Civil, em fevereiro deste ano.

Armas e munições foram apreendidas na ação

Durante a operação policial, foram apreendidos dois fuzis, 11 carregadores de fuzil, mais de 100 munições, rádios comunicadores, dois coletes balísticos e um automóvel clonado.

A ação teve a participação de agentes da DRF (Delegacia de Roubos e Furtos), da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), DGPC (Vicente de Carvalho, do departamento-Geral de Polícia da Capital ), do DPA (1º Departamento de Polícia de Área) e da SSINTE (Subsecretaria de Inteligência).