Estudante morre e duas crianças são baleadas em Seropédica, na Baixada Fluminense, no Rio

Um estudante morreu e duas crianças foram baleadas durante um tiroteio entre milicianos em Seropédica, na Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira (8).

Na ação, um suspeito também ficou ferido e outro foi preso.

A vítima, Bernardo Paraíso, de 24 anos, era estudante de Ciências Biológicas da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), que fica na mesma região. Ele morreu no local.

Uma criança, de aproximadamente quatro anos, foi atingida por dois tiros — um na região da cervical e outro no ombro. Um bebê, de um ano, foi baleado no joelho esquerdo. Os dois seriam irmãos.

Eles foram levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Segundo a Polícia Militar, dois grupos paramilitares teriam trocado tiros no centro da cidade, por volta das 15h30.

No local, os agentes apreenderam um fuzil, quatro carregadores com 104 munições, uma pistola e dois carros.

A UFRRJ suspendeu as aulas e se solidarizou com os amigos e familiares do universitário morto.