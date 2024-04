Polícia prende suspeitos de integrar grupo que vende carros roubados e clonados; lucro seria de R$ 1 milhão

Rio de Janeiro |Gabriel Vital*, do R7 com Anabel Reis, Record Rio

Alto contraste

A+

A-

Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão (Reprodução/Record Rio)

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (26), dois suspeitos de integrar uma quadrilha que vende carros clonados e roubados no Rio de Janeiro.

A estimativa é de que a organização criminosa tenha lucrado R$ 1 milhão com os golpes.

Os alvos foram presos em flagrante em posse de veículos irregulares no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Outros dois homens haviam sido presos anteriormente.

Agentes do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e da DRFA (Delegacia de Roubo e Furtos de Automóveis) cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 29ª Vara Criminal. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos acusados.

Segundo as investigações, os criminosos agiam por meio de anúncios publicados em plataformas de venda na internet.

As vítimas eram atraídas e entravam em contato com o anunciante para obter informações a respeito da compra e venda do carro.

Depois que fechavam o negócio, os interessados eram levados para cartórios. Ao chegarem no local, os golpistas apresentavam documentos, manuais e notas fiscais falsificados.

Em entrevista a RECORD, o delegado Alan Duarte, responsável pelo caso, disse que, em um dos casos, um comprador passou a receber cobranças de um dispositivo de passagem rápida para pedágio e teve multas atribuídas em locais nos quais não trafegava.

As investigações seguem para identificar outras pessoas envolvidas na prática criminosa.

*Sob supervisão de Fabíola Glenia