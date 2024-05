Policial penal morre após trocar tiros com suspeitos no RJ; criança atingida também não resistiu O agente Otávio José Lins Brasil se deparou com criminosos armados nas imediações da comunidade Cavalo de Aço, na zona oeste

Alto contraste

A+

A-

Local do crime foi isolada por PMs (RECORD)

Um policial penal e uma criança morreram baleados em um tiroteio nas imediações da comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (29).

De acordo com as primeiras informações, o agente Otávio José Lins Brasil se deparou com criminosos armados, trocou tiros com eles e baleou um dos suspeitos.

Ao tentar deixar do local, Otávio colidiu com uma motocicleta e parou o veículo. Nesse momento, o agente foi atacado a tiros. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu.

No confronto, um menino, de 8 anos, também morreu atingido por uma bala perdida, de acordo com informações da RECORD.

Publicidade

Em nota, a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) lamentou a morte do agente penitenciário e disse que vai abrir uma sindicância para apurar as circunstâncias do fato.